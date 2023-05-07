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Гол Дзюбы в ворота «Пари НН» признали лучшим в РПЛ в апреле

Российский нападающий «Локомотива» Артём Дзюба был признан автором самого красивого гола чемпионата России в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

Гол Дзюбы признали лучшим в РПЛ в апреле
© betassist.ru

Победы в указанной номинации удостоился мяч, забитый 34-летним нападающим в ворота «Пари Нижний Новгород» (4:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, тот матч прошёл в Нижнем Новгороде 1 апреля. Дзюба получил мяч и переправил снаряд в ворота ударом пяткой.

Артём Дзюба в восьми матчах нынешнего сезона РПЛ отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Локомотив» в 25 турах набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче железнодорожники дома примут «Сочи».

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