Гол Дзюбы признали лучшим в РПЛ в апреле

Российский нападающий «Локомотива» Артём Дзюба был признан автором самого красивого гола чемпионата России в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

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Победы в указанной номинации удостоился мяч, забитый 34-летним нападающим в ворота «Пари Нижний Новгород» (4:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, тот матч прошёл в Нижнем Новгороде 1 апреля. Дзюба получил мяч и переправил снаряд в ворота ударом пяткой.

Артём Дзюба в восьми матчах нынешнего сезона РПЛ отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.