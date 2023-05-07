Испанская "Севилья" следит за игроком "Крыльев Советов" Коваленко

Как сообщается, "Севилья" проявляет серьезный интерес к Коваленко. Однако в ближайшее летнее трансферное окно российский полузащитник ни при каких обстоятельствах не перейдет в испанский клуб. За него ведут активную борьбу сразу три топ-клуба РПЛ: "Зенит", "Динамо" и "Локомотив".

Летом игрок практически наверняка окажется в одной из этих команд. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат "Сочи". В "Крыльях" Коваленко будет играть на правах аренды до конца текущего сезона. В сезоне полузащитник провел за самарскую команду 23 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. В этом сезоне Коваленко был впервые вызван в сборную России. Полузащитник дебютировал в победной игре против сборной Киргизии (2:1). Ранее Дуглас Сантос рассказал о реакции на слухи о переходе в "Барселону".