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В Амстердаме задержали более 150 болельщиков за антисемитизм

В Амстердаме полиция задержала 154 болельщика нидерландского футбольного клуба «Алкма́р Занстре́к» (или АЗ) за коллективное исполнение песен антисемитского содержания в метро. Об этом сообщает NL Times.

В Амстердаме задержали более 150 болельщиков за антисемитизм
© РИА Новости

По словам полицейских, они призывали болельщиков прекратить исполнение оскорбительных песен, но те не послушались. Также часть из них, предположительно, занималась вандализмом. Речевки оскорбительного содержания использовались болельщиками АЗ перед матчем их команды с нидерландским клубом «Аякс» на стадионе «Амстердам Арена». В клубе АЗ дистанцировались от речевок фанатов и заявили, что осуждают дискриминацию и нетерпимость в любой форме.

Председатель Центральной еврейской консультации Чанан Херцбергер заявила, что в организации «удовлетворены решением вмешаться и напрямую бороться с антисемитизмом».

Ранее израильский боец MMA Шимон Смотрицкий, тренирующийся в Екатеринбурге в команде «Архангел Михаил», заявил, что подвергался антисемитским оскорблениям в России.

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