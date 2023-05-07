В Амстердаме задержали более 150 болельщиков за антисемитизм

В Амстердаме полиция задержала 154 болельщика нидерландского футбольного клуба «Алкма́р Занстре́к» (или АЗ) за коллективное исполнение песен антисемитского содержания в метро. Об этом сообщает NL Times.

По словам полицейских, они призывали болельщиков прекратить исполнение оскорбительных песен, но те не послушались. Также часть из них, предположительно, занималась вандализмом. Речевки оскорбительного содержания использовались болельщиками АЗ перед матчем их команды с нидерландским клубом «Аякс» на стадионе «Амстердам Арена». В клубе АЗ дистанцировались от речевок фанатов и заявили, что осуждают дискриминацию и нетерпимость в любой форме.