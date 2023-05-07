Пушечный гол Головина помог "Монако" победить "Анже"

Сегодня в рамках 34 тура чемпионата Франции "Анже" принимал на своем поле "Монако". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Александр Головин провел на поле 87 минут. Счет в матче был открыт на последней минуте первого тайма.

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин дальним ударом с правой положил мяч в сетку ворот соперника. На 60-й минуте встречи Мирон Боадю смог увеличить преимущество "Монако". Через четыре минуты хозяева один мяч отыграли благодаря голу Абдалла Сима. После 34 туров "Монако" набирает 64 очка и продолжает удерживаться на четвертой строчке в турнирной таблице. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 31 матче сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и столько же результативных передач. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в Лиге 1.