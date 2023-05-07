Александр Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной – это его 8-й гол в Лиге 1.

На 45-й минуте полузащитник Вандерсон де Оливейра покатил мяч вдоль линии штрафной, а Головин ударил в касание и попал в правую девятку ворот Поля Бернардони.

Всего у россиянина 8 голов и 7 голевых передач в чемпионате Франции в этом сезоне. Среди футболистов «Монако» больше результативных действий только у Виссама Бен-Йеддера (17+5), который пропускает сегодняшний матч в качестве дисциплинарной меры – он опоздал на тренировку.