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Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной. У него 8+7 по «гол+пас» в сезоне – личный рекорд в Лиге 1

Александр Головин забил «Анжеру» в девятку из-за штрафной – это его 8-й гол в Лиге 1.

На 45-й минуте полузащитник Вандерсон де Оливейра покатил мяч вдоль линии штрафной, а Головин ударил в касание и попал в правую девятку ворот Поля Бернардони.

Всего у россиянина 8 голов и 7 голевых передач в чемпионате Франции в этом сезоне. Среди футболистов «Монако» больше результативных действий только у Виссама Бен-Йеддера (17+5), который пропускает сегодняшний матч в качестве дисциплинарной меры – он опоздал на тренировку.

Кроме того, Александр побил свой рекорд, набрав 15 (8+7) очков за сезон Лиги 1.

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