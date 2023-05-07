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Агент Канселу прилетел в Испанию для переговоров с «Барселоной»

Агент защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу прилетел в Испанию, где ведёт переговоры с «Барселоной» по поводу аренды своего клиента на сезон-2023/2024. Об этом сообщает Sport.es.

Агент Канселу прилетел в Испанию для переговоров с «Барселоной»
© Чемпионат.com

Вторую часть нынешнего сезона 28-летний португалец проводит на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В 18 матчах за команду он забил гол и отдал пять результативных передач. «Барселона» хочет арендовать Канселу: Жоау не против поиграть в Испании, если «Манчестер Сити» даст добро на очередную аренду своего футболиста. Сообщалось, что португальский защитник не входит в планы главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.

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