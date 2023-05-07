Уткин пришел на матч команды "Эгриси" в костюме Обеликса

Популярный футбольный комментатор Василий Уткин эпатажной появился на игре своей команды "Эгриси" в Медиалиге. Президент "Эгриси" удивил участников матча и зрителей своим экстравагантным образом. Собравшиеся лицезрели известного комментатора и блогера в образе популярного художественного персонажа Обелиска. С чем связан выбор лука, 51-летний журналист пока не сообщил, но сопроводил фотографию подписью в своем Telegram-канале "Исполнилась мечта".

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Сегодня внимание любителей футбола в России приковано к центральному матчу 26-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча пройдет сегодня на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери из Сочи Павла Кукуяна раздастся ровно в 18:00 по времени Санкт-Петербурга.