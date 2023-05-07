$76.82-1.7984.91-2.09

Комментатор Уткин пришел на матч команды "Эгриси" в Медиалиге в костюме Обеликса

Популярный футбольный комментатор Василий Уткин эпатажной появился на игре своей команды "Эгриси" в Медиалиге. Президент "Эгриси" удивил участников матча и зрителей своим экстравагантным образом. Собравшиеся лицезрели известного комментатора и блогера в образе популярного художественного персонажа Обелиска. С чем связан выбор лука, 51-летний журналист пока не сообщил, но сопроводил фотографию подписью в своем Telegram-канале "Исполнилась мечта".

Уткин пришел на матч команды "Эгриси" в костюме Обеликса
© Rusfootball

Сегодня внимание любителей футбола в России приковано к центральному матчу 26-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча пройдет сегодня на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери из Сочи Павла Кукуяна раздастся ровно в 18:00 по времени Санкт-Петербурга.

По итогам матча на берегах Невы команда Сергея Семака обеспечит себе очередные золотые медали чемпионата России в том случае, если ей удастся нанести поражение красно-белым. Хозяев устроит и ничья, если в другой встрече игрового дня ЦСКА потеряет очки с "Оренбургом".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий