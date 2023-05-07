«Рома» согласовала контракт с полузащитником «Лиона» Ауаром

24-летний футболист присоединится к римскому клубу на правах свободного агента ближайшим летом.

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, французский хавбек, недавно решивший выступать за сборную Алжира, согласовал трехлетнее соглашение с «Ромой». Он примкнет к команде Жозе Моуринью по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Манчестер Юнайтед».