Головин рассказал, как смог забить красивый гол в ворота «Анже»

Полузащитник французского ФК «Монако» Александр Головин высказался об итогах матча с «Анже». Он отметил, что игра была сложной. Об этом пишет «Чемпионат».

По данным портала, «Монако» одержал победу со счетом 2:1. Полузащитник отметился на 45-й минуте матча, ему удалось забить «роскошный» гол в дальний верхний угол ворот примерно с 20 метров.

Головин пояснил, что матч с «Анже» оказался непростым для его команды.

По его словам, сложно судить о том, будет ли его гол признан самым красивым в туре. Вместе с тем, он действительно получился неплохим, добавил футболист.

Полузащитник отметил, что продумал, как будет забивать, заранее. В итоге, ему удалось «пробить в касание на исполнение».