$76.82-1.7984.91-2.09

Головин рассказал, как смог забить красивый гол в ворота «Анже»

Полузащитник французского ФК «Монако» Александр Головин высказался об итогах матча с «Анже». Он отметил, что игра была сложной. Об этом пишет «Чемпионат».

Головин рассказал, как смог забить красивый гол в ворота «Анже»
© Рамблер

По данным портала, «Монако» одержал победу со счетом 2:1. Полузащитник отметился на 45-й минуте матча, ему удалось забить «роскошный» гол в дальний верхний угол ворот примерно с 20 метров.

Головин пояснил, что матч с «Анже» оказался непростым для его команды.

По его словам, сложно судить о том, будет ли его гол признан самым красивым в туре. Вместе с тем, он действительно получился неплохим, добавил футболист.

Полузащитник отметил, что продумал, как будет забивать, заранее. В итоге, ему удалось «пробить в касание на исполнение».

В активе россиянина участие в 31 матче в текущем сезоне. На его счету 8 забитых мячей и 7 результативных передач.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий