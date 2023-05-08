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Ловчев: назвал бы Дзюбу лучшим российским игроком РПЛ. И забивает, и ведёт себя правильно

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. Советский экс-футболист назвал Дзюбу лучшим российским игроком в РПЛ.

Ловчев назвал лучшего российского игрока РПЛ
© РИА Новости

«Артём Дзюба забил 8 голов в 7 матчах и вполне может забить 12-13 мячей. О чем это говорит? О снижении уровня РПЛ — игрок приходит после паузы длиной в полгода, не пр

Но тут надо сказать и то, что сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть, кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артема вообще лучшим российским футболистом РПЛ. Он и забивает, и команду тащит, и ведет себя очень правильно. Видно, что игроки к нему тянутся. Команда его хорошо воспринимает, доверяет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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