Ловчев назвал лучшего российского игрока РПЛ

« Артём Дзюба забил 8 голов в 7 матчах и вполне может забить 12-13 мячей. О чем это говорит? О снижении уровня РПЛ — игрок приходит после паузы длиной в полгода, не пр

Но тут надо сказать и то, что сам себя хорошо подготовил к сезону, он максимально мотивирован. Ему есть, кому и что доказывать. Более того, я бы назвал Артема вообще лучшим российским футболистом РПЛ. Он и забивает, и команду тащит, и ведет себя очень правильно. Видно, что игроки к нему тянутся. Команда его хорошо воспринимает, доверяет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.