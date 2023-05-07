Промес стал лучшим бомбардиром чемпионатов России среди легионеров

Промес реализовал пенальти в матче 26-го тура против «Зенита», забив 86-й гол в своей карьере в РПЛ. Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем в 2021 году вернулся в состав красно-белых.