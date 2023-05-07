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Промес стал лучшим бомбардиром среди легионеров Российской премьер-лиги

На счету футболиста из Нидерландов 86 голов.

Промес стал лучшим бомбардиром чемпионатов России среди легионеров
© Официальный сайт ФК "Спартак"

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес стал лучшим легионером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Промес реализовал пенальти в матче 26-го тура против «Зенита», забив 86-й гол в своей карьере в РПЛ. Нидерландский футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем в 2021 году вернулся в состав красно-белых.

Он превзошел достижения Сердара Азмуна и Вагнера Лава. На счету обоих футболистов по 85 голов.

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