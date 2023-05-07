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Игроки «Зенита» сорвали пресс-конференцию Семака после досрочной победы в РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Игроки «Зенита» сорвали пресс-конференцию Семака после победы в РПЛ
© Чемпионат.com

Главный тренер команды Сергей Семак не смог закончить послематчевую пресс-конференцию из-за своих игроков, которые отпраздновали досрочную победу в чемпионате России во время традиционного интервью. Семака облили шампанским, а сами футболисты устроили танцы.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР. «Зениту» до конца сезона в чемпионате России осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

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