Стало известно, сколько за сезон 2022/23 заработает "Зенит"

Петербургский "Зенит" за 4 тура до конца сезона 2022/23 стал чемпионом России. 6 мая сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге одержали победу над красно-белыми и пятый раз подряд стал чемпионом России.

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У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти). Стоит отметить, что "Спартак" дважды отыгрывался по ходу матча и пропустил решающий гол уже в добавленное время. За чемпионство "Зенит" получит 815,3 млн рублей от РПЛ.

Призовой фонд турнира формируется, исходя от коммерческих доходов лиги. Об этом сообщает Metaratings. Как сообщается, в Кубке России "Зенит" заработал 77 млн рублей. В Суперкубке России – еще около 56 млн рублей. Таким образом, суммарный доход чемпионов России от спортивных результатов в нынешнем сезоне составил 949 млн рублей. Для команды Сергея Семака это уже пятое подряд чемпионство.