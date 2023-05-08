Кержаков объяснил грубую ошибку вратаря "Спартака" Селихова

Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков объяснил грубую ошибку своего визави - вратаря московского "Спартака" Александра Селихова - в очном матче команд, который состоялся в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "РБ Спорт".

"В том моменте Селихова накрыли. Он ногами хорошо играет. Но бывают такие ошибки у вратаря, который старается разыгрывать, больше соприкасается с мячом. Соответственно, возможность совершить ошибку в процентном соотношении возрастает", - сказал вратарь "Зенита".

Напомним, что Селихов стал виновником первого гола своей команды в игре против "Зенита". Он не рассчитал прессинг Клаудиньо и попал в него мячом. Снаряд отлетел в ворота, и голкипер не успел его догнать. Так был открыт счет в матче.

В 26-м туре национального первенства "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:2 и гарантировал себе пятую победу подряд в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака набрали после 26 матчей 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей за четыре тура до конца сезона.