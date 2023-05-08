Салихова прокомментировала проигрыш «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что красно-белые смогли бы с лёгкостью обыграть санкт-петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ (2:3), если бы не судейство. Девушка язвительно выразила надежду, что главный судья игры Павел Кукуян и работавший на VAR Сергей Иванов тоже получат золотые медали.