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Бывший арбитр ФИФА Егоров заявил, что критикующей судей Салиховой "уже пора закрыть пасть"

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Егоров отреагировал на слова жены бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о предвзятом судействе в пользу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Бывший арбитр ФИФА грубо высказался о критикующей судей Салиховой
© РИА Новости

«Салихова очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.

Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое», — цитирует Егорова «Спорт день за днем».

СМИ сообщали, что «Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой разобрать спорные судейские решения в прошедшей встрече.

Красно-белые попросят ЭСК РФС оценить эпизоды с неназначенным пенальти на Кейта Бальде после нарушения Роберта Ренана и фолом Далера Кузяева на Романе Зобнине перед вторым голом «Зенита».

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