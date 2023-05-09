Бывший арбитр ФИФА грубо высказался о критикующей судей Салиховой

«Салихова очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол.



Пусть они посчитают, сколько полулевых и полуправых пенальти забили в последних матчах. «Спартак» плохо не судят. Количество ошибок в пользу и против «Спартака» по сезону примерно одинаковое», — цитирует Егорова «Спорт день за днем».