«Челси» определится с новым главным тренером в ближайшие дни

Лондонский «Челси» планирует определиться с кандидатурой на пост главного тренера уже на этой неделе. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации инсайдера, финальное решение по новому главному тренеру будет принято в течение нескольких ближайших дней. Человек, выбранный на пост наставника «Челси», будет сотрудничать с действующим тренерским штабом во главе с Фрэнком Лэмпардом до лета. Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» и французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино остаётся главным фаворитом в борьбе за место в «Челси».