$76.82-1.7984.91-2.09

Дзюба не поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

Дзюба не поздравил «Зенит» с чемпионским титулом
© РПЛ

Вчера, 7 мая, «Зенит» в матче 26 тура РПЛ на своем стадионе обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно выиграл РПЛ.

Сине-бело-голубые завоевали десятое чемпионство в своей истории и пятое подряд. Петербургский клуб получил право разместить вторую золотую звезду на своей эмблеме.

В прошлом сезоне, когда Дзюба выступал за «Зенит», он разместил в своих социальных сетях поздравление с завоеванием очередного чемпионского титула.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе петербургского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба по 4 раза выигрывал РПЛ и Суперкубок, а также дважды одерживал победу в Кубке России.

Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Зенита». Возглавляет рейтинг Александр Кержаков (168).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий