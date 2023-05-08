Дзюба не поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

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Вчера, 7 мая, «Зенит» в матче 26 тура РПЛ на своем стадионе обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно выиграл РПЛ.

Сине-бело-голубые завоевали десятое чемпионство в своей истории и пятое подряд. Петербургский клуб получил право разместить вторую золотую звезду на своей эмблеме.

В прошлом сезоне, когда Дзюба выступал за «Зенит», он разместил в своих социальных сетях поздравление с завоеванием очередного чемпионского титула.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе петербургского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба по 4 раза выигрывал РПЛ и Суперкубок, а также дважды одерживал победу в Кубке России.