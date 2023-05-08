По информации источника, аргентинец принял решение перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Также состав «Аль-Хиляля» должны пополнить два бывших одноклубника Месси по «Барселоне»: полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба. Хавбек подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом, а игрок обороны начнёт переговоры с каталонцами о разрыве контракта, который действует ещё один сезон.