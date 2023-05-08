«Оренбург» намерен выкупить у «Расинга» Мансилью

Форвард останется в России.

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Футбольный клуб «Оренбург» и аргентинский форвард Брайан Мансилья подпишут соглашение на три сезона, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что российская команда достигла договорённости с аргентинским «Расингом» о выкупе 26-летнего нападающего. По информации СМИ, «Оренбург» заплатит за футболиста € 1,1 млн.

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. В составе команды он сыграл 22 матча во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Арендное соглашение между «Оренбургом» и «Расингом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 800 тысяч.