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СМИ: Месси принял предложение «Аль-Хиляля»

Нападающий французского ФК «ПСЖ» Лионель Месси планирует после текущего сезона подписать контракт с клубом «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что аргентинец уже принял предложение, направленное руководством команды.

Кроме того, в саудовский клуб могут перейти два игрока «Барселоны» - полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

Бускетс сможет сразу подписать контракт с «Аль-Хиляль», Альбе придется провести переговоры с каталонцами о разрыве соглашения, отметил источник.

Ранее сообщалось, что саудиты предлагают легендарному аргентинцу контракт на очень выгодных условиях. В частности, ежегодно ему будут выплачивать порядка 400 млн евро.

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