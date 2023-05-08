СМИ: Месси принял предложение «Аль-Хиляля»
Нападающий французского ФК «ПСЖ» Лионель Месси планирует после текущего сезона подписать контракт с клубом «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что аргентинец уже принял предложение, направленное руководством команды.
Кроме того, в саудовский клуб могут перейти два игрока «Барселоны» - полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.
Бускетс сможет сразу подписать контракт с «Аль-Хиляль», Альбе придется провести переговоры с каталонцами о разрыве соглашения, отметил источник.
Ранее сообщалось, что саудиты предлагают легендарному аргентинцу контракт на очень выгодных условиях. В частности, ежегодно ему будут выплачивать порядка 400 млн евро.