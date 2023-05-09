Неймар проинформирован о намерении руководства "ПСЖ" продать его

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает UOL.

По информации источника, боссы "ПСЖ" обсуждают возможный уход бразильца. Сам Неймар об этом знает. Отмечается, что в команде из Парижа хотят сократить расходы на зарплату. Основными претендентами на форварда являются "Челси", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

Игрок перешел в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года из "Барселоны", став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Из-за травмы он пропускает остаток сезона-2022/23 и вернется в строй только в начале лета. Портал Transfemarkt оценивает Неймара в €70 млн.