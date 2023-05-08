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Месси стал главным претендентом на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал главным фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Месси стал главным претендентом на «Золотой мяч»
© betassist.ru

Издание опубликовало обновлённый рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины расположился на первой строчке, второе место занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье – игрок «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Месси в сезоне-2022/2023 забил 37 мячей и стал автором 24 результативных передач. 35-летний футболист помог сборной Аргентины завоевать золото на чемпионате мира в Катаре. В составе «ПСЖ» форвард завоевал Суперкубок Франции.

Месси подписал соглашение с «ПСЖ» в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону».

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