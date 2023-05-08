Стало известно единственное условие перехода Месси в «Аль-Хиляль»

Стало известно единственное условие перехода аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом в Twitter сообщает корреспондент TN Пабло Гравеллоне.

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По информации журналиста, форвард перейдет в «Аль-Хиляль» только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». Корреспондент TyC Sports Гастон Эдул добавил, что Месси еще не принял предложение саудовского клуба и намерен определиться с планами на будущее по окончании сезона-2022/2023.

3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола». Соглашение рассчитано на несколько лет. Ранее сообщалось, что в «Аль-Хиляле» аргентинцу готовы платить 400 миллионов евро в год.