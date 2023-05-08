Платини назвал «узурпаторами» руководителей ФИФА и УЕФА

Экс-президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал политику нынешнего руководителя организации Александера Чеферина и главы ФИФА Джанни Инфантино. Об этом пишет La Stampa.

По оценке Платини, функционеры фактически узурпировали свои посты.

По его мнению, программы чиновников не предусматривают каких-либо значимых изменений, реформ. Чеферин и Инфантино, добавил он, сосредоточились на том, чтобы увеличить количество матчей в турнирах и, соответственно, зарабатывать больше денег.

«Я играл в футбол, а они — в политику», - подчеркнул экс-глава УЕФА.

Платини резюмировал, что нынешнее руководство УЕФА следует «призвать к ответу».