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Платини назвал «узурпаторами» руководителей ФИФА и УЕФА

Экс-президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал политику нынешнего руководителя организации Александера Чеферина и главы ФИФА Джанни Инфантино. Об этом пишет La Stampa.

Платини назвал «узурпаторами» руководителей ФИФА и УЕФА
© РИА Новости

По оценке Платини, функционеры фактически узурпировали свои посты.

По его мнению, программы чиновников не предусматривают каких-либо значимых изменений, реформ. Чеферин и Инфантино, добавил он, сосредоточились на том, чтобы увеличить количество матчей в турнирах и, соответственно, зарабатывать больше денег.

«Я играл в футбол, а они — в политику», - подчеркнул экс-глава УЕФА.

Платини резюмировал, что нынешнее руководство УЕФА следует «призвать к ответу».

Напомним, что выборы в федерации прошли весной 2023 года. У функционеров на них не было соперников.

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