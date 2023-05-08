Модрич продлит контракт с «Реалом» на год – Романо
Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в команде ещё на один год, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в ближайшее время 37-летний полузащитник продлит соглашение с клубом на один год. Все документы уже готовы.
Сообщается, что Тони Кроос уже подписал новый контракт сроком на один год. Модрич сделает то же самое в ближайшие несколько дней.
Хорватский полузащитник выступает за мадридский «Реал» на протяжении 11 лет (с 2012 года).
В текущем сезоне на счету Модрича 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Модрич забивает гол в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Ранее слухи связывали Модрича с переходом в чемпионат Суадовской Аравии, однако недавно стало известно, что Модрич отклонил предложение на сумму € 40 млн в год.