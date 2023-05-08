Модрич продлит контракт с «Реалом» на год – Романо

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в команде ещё на один год, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По информации источника, в ближайшее время 37-летний полузащитник продлит соглашение с клубом на один год. Все документы уже готовы.

Сообщается, что Тони Кроос уже подписал новый контракт сроком на один год. Модрич сделает то же самое в ближайшие несколько дней.

Хорватский полузащитник выступает за мадридский «Реал» на протяжении 11 лет (с 2012 года).

В текущем сезоне на счету Модрича 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Модрич забивает гол в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги

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