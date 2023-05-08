«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

«Локомотив» обыграл «Сочи» в домашнем матче 26-го тура РПЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 3:0.

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Три главных факта

1. На 33-й минуте матча полузащитник «Сочи» Артур Юсупов проявил фейр-плей. Перед ним в штрафной из-за травмы упал защитник «Локомотива» Станислав Макгеев (на 10-й минуте ему в голеностоп прямой ногой влетел Максим Ненахов). Юсупов вместо того, чтобы воспользоваться открывшимся пространством, прекратил атаку и выбил мяч. Магкеев был заменен на Ивана Кузьмичева.

2. Защитник Кирилл Заика провел 100-й матч за «Сочи». Он был заменен на 67-й минуте на Артема Макарчука.

30-летний защитник выступает за «Сочи» с 2018 года. В 100 играх за клуб он забил 5 голов, сделал 13 голевых передач, получил 21 желтую карточку и заработал два удаления.

3. Под руководством Дмитрия Хохлова, сменившего Курбана Бердыева по ходу сезона, «Сочи» проиграл три матча из четырех. До этого команда уступила «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (0:1). Единственную победу «южане» одержали над «Торпедо» (3:1).

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова проиграл в РПЛ один матч из девяти – «Зениту» (1:2). Всего команда одержала семь побед и один раз сыграла вничью.

Что дальше?

В следующем туре РПЛ обе команды сыграют 14 мая. «Сочи» примет «Ростов», а «Локомотив» отправится на выезд к самарским «Крылья Советов».

Турнирная таблица

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РПЛ. 26-й тур

«Локомотив» – «Сочи» – 3:0

Голы: Тикнизян, 41; Карпукас, 45+3; Изидор, 75.