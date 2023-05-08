Карту болельщика оформили около 850 тыс. россиян

Порядка 850 тыс. россиян оформили карту болельщика, необходимую для посещения матчей Российской премьер-лиги, а 45 тыс. из них оформили ее онлайн. Об этом сказано в сообщении Минцифры РФ, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ. Также упрощенная процедура получения карты болельщика будет у инвалидов и пенсионеров.