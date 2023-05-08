Колосков назвал не фатальными судейские ошибки в пользу "Зенита"

"При чем тут судейские ошибки? У нас не одна игра, команды по 30 матчей играют, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону", - сказал Колосков "Евро-Футбол.Ру".