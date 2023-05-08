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Колосков назвал не фатальными судейские ошибки в пользу "Зенита"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о судейских ошибках в пользу петербургского "Зенита" в сезоне-2022/23.

Колосков назвал не фатальными судейские ошибки в пользу "Зенита"
© РИА Новости

"При чем тут судейские ошибки? У нас не одна игра, команды по 30 матчей играют, чтобы стать чемпионами или вылететь. Поэтому в течение такого длительного времени даже если где-то были ошибки, они не стали фатальными. Они бывают как в одну, так и в другую сторону", - сказал Колосков "Евро-Футбол.Ру".

"Зенит" 7 мая пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу после победы над московским "Спартаком" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые обыграли соперников со счетом 3:2.

Подопечные Сергея Семака набрали 64 очка в турнирной таблице и стали недосягаемыми для преследователей. Ближайший из них, московский ЦСКА, имеет на своем счету 51 очко.

13 мая после матча 27-го тура с "Краснодаром" "Зенит" проведет праздничные мероприятия в связи с завоеванием золотых медалей.

Ранее голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков объяснил грубую ошибку своего визави — вратаря московского "Спартака" Александра Селихова — в очном матче команд, который состоялся в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

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