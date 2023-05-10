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Гендиректор "Зенита" и президент "Сочи" претендуют на места в исполкоме РФС от РПЛ

Генеральные директора футбольных клубов "Ахмат" и "Зенит" Ахмед Айдамиров и Александр Медведев, а также президент "Сочи" Борис Ротенберг претендуют на два вакантных места в исполкоме Российского футбольного союза (РФС) от Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе лиги.

Гендиректор "Зенита" и президент "Сочи" претендуют на места в исполкоме РФС
© ТАСС

"В повестке общего собрания РПЛ, которое состоится 12 мая, значится один вопрос - о выборе кандидатов в исполком РФС, - сообщили в пресс-службе. - На два вакантных места претендуют генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и президент "Сочи" Борис Ротенберг. Вице-президент "Ростова" Рустем Сайманов до сегодняшнего дня тоже был в этом списке, но попросил исключить себя из него".

В организации отметили, что в соответствии с нормативными документами РФС и РПЛ у клубов есть право выдвигать своих кандидатов в исполком РФС вплоть до начала голосования.

Общее собрание РПЛ состоится 12 мая.

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