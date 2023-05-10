Гендиректор "Зенита" и президент "Сочи" претендуют на места в исполкоме РФС

"В повестке общего собрания РПЛ, которое состоится 12 мая, значится один вопрос - о выборе кандидатов в исполком РФС, - сообщили в пресс-службе. - На два вакантных места претендуют генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и президент "Сочи" Борис Ротенберг. Вице-президент "Ростова" Рустем Сайманов до сегодняшнего дня тоже был в этом списке, но попросил исключить себя из него".