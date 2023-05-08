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Малафеев допустил, что «Зенит» будет чемпионом России в следующие пять лет

Петербуржцы доминируют в последних сезонах РПЛ.

Малафеев допустил, что «Зенит» будет чемпионом России в следующие пять лет
© Championat.com

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о доминировании сине-бело-голубых на протяжении последних сезонов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

7 мая «Зенит» на своём поле обыграл московский «Спартак» (3:2) и за четыре тура до завершения сезона-2022/2023 обеспечил себе титул чемпиона России. Петербуржцы завоевали золотые медали в РПЛ в пятый раз подряд.

«Я допускаю, что в следующие пять лет чемпион России не поменяется. Доминирование «Зенита» говорит в первую очередь о правильной работе, которую ведёт клуб в отношении достижения результатов и поставленных целей», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что регулярные победы «Зенита» в чемпионате России говорят о том, что другие команды существенно отстают от петербуржцев по ряду параметров. По мнению Малафеева, для того, чтобы в национальном первенстве росла конкуренция и появилась интрига, необходимо наличие в соревнованиях клубов, равных «Зениту».

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