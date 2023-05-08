Лантратов - лучший вратарь в России и Европе по отраженным пенальти c августа 2020 года
Голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов - лучший вратарь в России и Европе по отражению пенальти, сообщает в своем Telegram-канале Opta.
С момента своего первого матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в августе 2020 года он смог отбить восемь 11-метровых из 24. В этом компоненте с ним не может сравниться ни один из коллег по амплуа в РПЛ.
Следующие пять игроков в рейтинге в этот временной отрезок отразили по три пенальти. Это Егор Бабурин, Игорь Акинфеев, Александр Беленов, Иван Ломаев и Сергей Песьяков.
Лантратов, согласно статистике, лидирует и в списке европейских голкиперов. Второе место с семью отраженными 11-метровыми занимает Эдгар Бадия из "Эльче".
Лантратов стал вратарем "Локомотива" в декабре 2022 года.
Ранее он выступал в Российской премьер-лиге за подмосковные "Химки". Ранее генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко заявил, что клуб намерен урегулировать вопрос участия нападающего Артема Дзюбы в многочисленных YouTube-шоу и использования при этом игроком мата.