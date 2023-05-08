Лантратов - лучший вратарь в России и Европе по отраженным пенальти c августа 2020 года

Голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов - лучший вратарь в России и Европе по отражению пенальти, сообщает в своем Telegram-канале Opta.

С момента своего первого матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) в августе 2020 года он смог отбить восемь 11-метровых из 24. В этом компоненте с ним не может сравниться ни один из коллег по амплуа в РПЛ.

Лантратов, согласно статистике, лидирует и в списке европейских голкиперов. Второе место с семью отраженными 11-метровыми занимает Эдгар Бадия из "Эльче".

Лантратов стал вратарем "Локомотива" в декабре 2022 года.