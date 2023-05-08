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«Сампдория» покинет Серию A по итогам сезона

В матче 34-го тура Серии A «Сампдория» в гостях уступила «Удинезе» со счётом 0:2. Таким образом, генуэзцы лишились шансов на сохранение прописки в вышем дивизионе чемпионата Италии.

«Сампдория» покинет Серию A по итогам сезона
©  пресс-служба клуба "Сампдория"

На 9-й минуте полузащитник Роберто Перейра вывел «Удинезе» вперёд. Спустя ещё 25 минут защитник «маленьких зебр» Адам Масина упрочил преимущество своей команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Сампдория» занимает последнюю, 20-ю строчку. За оставшиеся четыре тура команда не сможет отыграть 13 очков, отделяющие её от зоны выживания.

Генуэзцы не покидали элитный итальянский дивизион на протяжении 12 лет (последний раз в сезоне-2010/11). Тогда командой руководил Доменико Ди Карло. «Сампдория» смогла вернуться в Серию А уже в следующем году.

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