«Сампдория» покинет Серию A по итогам сезона

В матче 34-го тура Серии A «Сампдория» в гостях уступила «Удинезе» со счётом 0:2. Таким образом, генуэзцы лишились шансов на сохранение прописки в вышем дивизионе чемпионата Италии.

© пресс-служба клуба "Сампдория"

На 9-й минуте полузащитник Роберто Перейра вывел «Удинезе» вперёд. Спустя ещё 25 минут защитник «маленьких зебр» Адам Масина упрочил преимущество своей команды.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Сампдория» занимает последнюю, 20-ю строчку. За оставшиеся четыре тура команда не сможет отыграть 13 очков, отделяющие её от зоны выживания.