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"Ювентус" могут лишить девяти очков вместо 15

Туринский футбольный клуб "Ювентус" может быть лишен девяти очков за финансовые махинации. Об этом сообщает Football Italia.

"Ювентус" могут лишить девяти очков вместо 15
© Reuters

Напомним, в январе с "Ювентуса" сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. В конце апреля в гарантийной коллегии CONI было принято решение частично удовлетворить апелляцию "Юве" и направить дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. "Старой синьоре" временно вернули 15 очков. Таким образом в активе команды сейчас 66 очков и она располагается на втором месте.

Теперь Гарантийная коллегия CONI опубликовала документы, в которых сказано о намерении возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств. В частности речь идет о материалах прослушки. Предполагается, что с туринского клуба будет снято не 15 очков, а девять, как изначально требовал прокурор. "Ювентус" собирается оспорить это решение, если оно будет принято. С туринцев могут снять баллы уже в следующем сезоне, если разбирательства затянутся.

Ранее "Ювентус" поздравил "Наполи" с победой в чемпионате Италии.

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