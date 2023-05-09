«Локомотив» выиграл в семи из девяти последних туров РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Железнодорожники забили два мяча до перерыва, а ещё один — на 75-й минуте. Сочинцы имели возможность отличиться в концовке игры, однако Кристиан Нобоа не реализовал пенальти.

Таким образом, «Локомотив» выиграл в седьмом из девяти последних матчей в чемпионате России. Ранее футболисты московского клуба обыграли «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0), «Краснодар» (3:2), «Пари Нижний Новгород» (4:0), «Оренбург» (4:1) и «Химки» (5:1).