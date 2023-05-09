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РФС и клубы РПЛ поздравили болельщиков с Днем Победы

РФС и клубы Премьер-лиги поздравили болельщиков с Днем Победы.

РФС и клубы РПЛ поздравили болельщиков с Днем Победы
© Sports.ru

Клубы Мир РПЛ опубликовали сообщения в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

РФС: «С Днем Победы!»

РПЛ: «Помним и гордимся »

«Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся!»

«Спартак»: «Футбольный клуб «Спартак Москва» поздравляет всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Вечная память павшим героям и низкий поклон ветеранам!»

ЦСКА: «С Днем Великой Победы! Низкий поклон ветеранам, чей бессмертный подвиг навсегда в нашей памяти и в наших сердцах!»

«Локомотив»: «С Днем Победы!»

«Динамо»: «С Днем Победы!

Футбольный клуб «Динамо» поздравляет всех с праздником великой Победы!

В этот день, 9 мая, мы вспоминаем и благодарим тех, кто смог защитить нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто своими невероятными усилиями выковал Великую Победу. Тех, кто на своих плечах вынес все тяготы этого страшного периода.

Вечная память героям! Никто не забыт, ничто не забыто!»

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