РФС и клубы РПЛ поздравили болельщиков с Днем Победы

В этот день, 9 мая, мы вспоминаем и благодарим тех, кто смог защитить нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто своими невероятными усилиями выковал Великую Победу. Тех, кто на своих плечах вынес все тяготы этого страшного периода.