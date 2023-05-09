Экс-игрок «Зенита» Радимов назвал главный фактор победы команды в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Радимов назвал главный фактор победы команды в сезоне РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что тренер петербургской команды Сергей Семак является главным фактором победы в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Я бы назвал Семака главным фактором чемпионства. Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком», — передает слова Радимова «Матч ТВ».
«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, — 51 очко.
Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.
Ранее бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни назвал самого сильного бразильца в составе сине-бело-голубых.
На текущий момент в составе клуба с берегов Невы выступают семь бразильцев: защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, хавбеки Вендел и Густаво Мантуан, а также форварды Малком и Клаудиньо.