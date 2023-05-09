Экс-игрок «Зенита» Радимов назвал главный фактор победы команды в РПЛ

«Я бы назвал Семака главным фактором чемпионства. Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком», — передает слова Радимова «Матч ТВ».