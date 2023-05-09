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Бывший игрок «Зенита» Радимов назвал главный фактор победы команды в сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что тренер петербургской команды Сергей Семак является главным фактором победы в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-игрок «Зенита» Радимов назвал главный фактор победы команды в РПЛ
© Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я бы назвал Семака главным фактором чемпионства. Пять лет подряд удерживать команду, где нет конфликтов. Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами… Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком», — передает слова Радимова «Матч ТВ».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, — 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Ранее бывший капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни назвал самого сильного бразильца в составе сине-бело-голубых.

На текущий момент в составе клуба с берегов Невы выступают семь бразильцев: защитники Дуглас Сантос, Роберт Ренан и Родригао, хавбеки Вендел и Густаво Мантуан, а также форварды Малком и Клаудиньо.

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