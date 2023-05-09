Озвучена сумма, которую игроки стартового состава «Зенита» получили за победу над «Спартаком»

Футболисты «Зенита», которые вышли в стартовом составе на матч в рамках 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:2), получили по 5 млн рублей каждый, сообщает «РБ Спорт».

© Чемпионат.com

По информации источника, игроки, которые остались в запасе на эту игру, получили по 2 млн рублей премиальных.

Напомним, 7 мая прошёл матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

За питерцев отличились Клаудиньо (13 минута), Андрей Мостовой (40 мин) и Иван Сергеев (90+2). У москвичей голами отметились Бальде Кейта (33 мин) и Квинси Промес (85).