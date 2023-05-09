Футболисты петербургского «Зенита» получили призовые за победу над московским «Спартаком», принесшую команде чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игроки, вышедшие на поле в стартовом составе, заработали дополнительные пять миллинов рублей. Оставшиеся в запасе футболисты получили по два миллиона рублей.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Это позволило сине-бело-голубым, набрав 64 очка, за несколько туров до конца первенства обеспечить себе чемпионство.