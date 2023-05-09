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Игроки «Зенита» получили по несколько миллионов за победу над «Спартаком»

Футболисты петербургского «Зенита» получили призовые за победу над московским «Спартаком», принесшую команде чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игроки, вышедшие на поле в стартовом составе, заработали дополнительные пять миллинов рублей. Оставшиеся в запасе футболисты получили по два миллиона рублей.

7 мая «Зенит» дома обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Это позволило сине-бело-голубым, набрав 64 очка, за несколько туров до конца первенства обеспечить себе чемпионство.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Петербуржцы выиграли турнир пятый раз подряд. Все это время команду возглавляет Сергей Семак. Всего на счету «Зенита» десять побед в чемпионате страны.

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