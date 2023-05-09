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«Сексист в вечном поиске мозга». Зарема Салихова жёстко ответила экс-арбитру Егорову

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в жёсткой форме ответила бывшему арбитру ФИФА Игорю Егорову, который ранее предложил ей «закрыть пасть» и не высказываться о судействе.

Салихова жёстко ответила экс-арбитру ФИФА
© Чемпионат.com

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.

Я бы предложила создать свой футбольный «Оскар» и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ничьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду «Зенита». Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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