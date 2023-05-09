Салихова жёстко ответила экс-арбитру ФИФА

«Если честно, я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники все. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга.



Я бы предложила создать свой футбольный «Оскар» и номинировать всех Егоровых, чтобы не умалить ничьи старания, Мешкова, Вилкова, Сергея Иванова, Казарцева за вклад в звезду «Зенита». Такое кино можно снять в российском чемпионате. Без них у «Зенита» ноль очков в европейских соревнованиях», — приводит слова Салиховой Metaratings.