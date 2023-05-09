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«Пари НН» выкупит полузащитника Ярослава Михайлова у «Зенита»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова, рассказал, что нижегородский клуб активировал опцию выкупа футболиста у санкт-петербургского «Зенита». «Пари НН» уже сделал официальное обращение по этому поводу руководству петербуржцев.

«Пари НН» выкупит полузащитника «Зенита»
© Чемпионат.com

«Опция выкупа действует до июня. Насколько я знаю, со стороны «Пари НН» вопрос решён, они уже обратились в «Зенит». Считаю, не в интересах Ярослава сейчас что-то менять. Он является основным игроком в «Пари НН». У него хорошая динамика, он прогрессирует. Думаю, что на данном этапе ему правильнее остаться в «Пари НН».

Выкуп контракта или новая аренда в «Пари НН»? Зачем новая аренда? Она никому не интересна. «Пари НН» уже для себя принял решение. Они увидели игру Ярослава в течение сезона. Понимают, что этот игрок им нужен. Ни о какой дальнейшей аренде речи не может идти. Сейчас активируется опция по выкупу», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

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