Футболист Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Он точно в тройке. На мой взгляд, там ещё Халк и Мигел Данни. Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России. Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.



Бразильцы из того ЦСКА круче нынешних зенитовских? На тот момент самыми крутыми были наши бразильцы. Сегодня – зенитовские. Сложно сказать, как наши бы адаптировались к скоростям и к футболу, которые есть сейчас. Хотя, думаю, были бы не хуже», — приводит слова Таранова Metaratings.