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Таранов: Вагнер Лав, Халк и Данни — в тройке лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал, кого считает лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги. Он выделил экс-игроков «Зенита» Мигела Данни и Халка, а также бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

Футболист Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ
© Чемпионат.com

«Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ? Он точно в тройке. На мой взгляд, там ещё Халк и Мигел Данни. Также запомнился Жо – очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России. Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие.

Бразильцы из того ЦСКА круче нынешних зенитовских? На тот момент самыми крутыми были наши бразильцы. Сегодня – зенитовские. Сложно сказать, как наши бы адаптировались к скоростям и к футболу, которые есть сейчас. Хотя, думаю, были бы не хуже», — приводит слова Таранова Metaratings.

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