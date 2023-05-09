Главный тренер сборной Беларуси назвал причину крупного поражения от «России 25»

«Хотелось бы поздравить с самым великим праздником наших двух стран. С праздником Победы. По игре — проиграли по делу. Команда соперника была быстрее, заряженнее, больше хотела победить. Мы проиграли в базовых вещах», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов .

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске. Команды уже провели между собой три матча: две победы остались за россиянами, ещё одна — за командой Беларуси.