Форвард "Зенита" признался в любви к России

Форвард "Зенита" Кассьерра признался в любви к России
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем будущем в команде, передает «РБ Спорт».
«Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон. Моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны. Чувствую себя защищенным здесь», — сказал Кассьерра.
В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2. Победу команде Сергея Семака принес гол нападающего Ивана Сергеева, забитый уже в компенсированное время встречи.
Благодаря победе над красно-белыми «Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России — пятую подряд.
Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. До этого он выступал за «Сочи».
Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что, несмотря на проигрыш «Зениту» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), он видит положительные моменты в игре с петербургской командой.