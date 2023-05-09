Отец Месси прокомментировал новость о решении игрока играть в Саудовской Аравии

Отец аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Хорхе прокомментировал новость о решении игрока играть в Саудовской Аравии. Его слова приводит talkSPORT.

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«Ни с одним клубом абсолютно ничего не согласовано на следующий сезон. Мы примем решение в конце сезона. Ничего не подписано, не согласовано, устно не оговорено», — заявил Месси-старший.

Ранее 9 мая появилась информация, что форвард согласился в сезоне-2023/2024 перейти в клуб из Саудовской Аравии. Уточнялось, что сделка закрыта, а Месси получил огромный контракт. При этом не было сказано, с какой именно командой форвард заключит соглашение.

8 мая сообщалось, что форвард перейдет в саудовский «Аль-Хиляль», однако только в случае, если не получится совершить трансфер в «Барселону». 3 мая L’Equipe заявил, что в Саудовской Аравии готовят для Месси «самое большое предложение в истории футбола».