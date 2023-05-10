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Орлов: шоу Слуцкого и Дзюбы — позор для нашего футбола и общества

Комментатор Геннадий Орлов высказался о шоу «Ну, так нельзя, [блин]», ведущими которого являются российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба. Шоу выходит на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментатор Орлов резко раскритиковал шоу Слуцкого и Дзюбы
© Чемпионат.com

«Как профессионал могу сказать, что шоу Слуцкого и Дзюбы — низкопробная работа. И одного и другого. Как можно позволять себе такое? Вы работаете на аудиторию. Вас смотрят женщины и дети, а вы материтесь. Как гопники себя ведёте!
Это позор. Позор для нашего футбола и общества, что у нас такие представители», — приводит слова Орлова Sport24.

Гостями первых выпусков шоу «Ну, так нельзя, [блин]» были Василий Березуцкий, Алан Дзагоев и Роман Павлюченко. Видеоролики выходят один раз в две недели.

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