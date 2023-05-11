Тренер сборной Аргентины Скалони: я бы без сомнения отдал "Золотой мяч" Месси

"Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит. Холанд находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды", - сказал Скалони.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.