Тренер сборной Аргентины Скалони: я бы без сомнения отдал "Золотой мяч" Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что отдал бы "Золотой мяч" форварду французского "ПСЖ" Лионелю Месси, передает TyC Sports.
"Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит. Холанд находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды", - сказал Скалони.
В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.
Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Сообщалось, что игроки команды поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.
Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что ему удастся увидеть последнюю игру Лионеля Месси в составе "Барселоны".