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Тренер сборной Аргентины Скалони: я бы без сомнения отдал "Золотой мяч" Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что отдал бы "Золотой мяч" форварду французского "ПСЖ" Лионелю Месси, передает TyC Sports.

Тренер сборной Аргентины Скалони: я бы без сомнения отдал "Золотой мяч" Месси
© Газета.Ru

"Я бы, без сомнения, отдал его Месси. Посмотрим, кто его получит. Холанд находится на невероятном уровне, он бьет все рекорды", - сказал Скалони.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.

Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Сообщалось, что игроки команды поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выразил надежду, что ему удастся увидеть последнюю игру Лионеля Месси в составе "Барселоны".

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