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«Малком — царь РПЛ». Испанские СМИ восхищены нападающим «Зенита»

Бразилец проводит феноменальный сезон.

«Малком — царь РПЛ». Испанские СМИ восхищены нападающим «Зенита»
© fc-zenit.ru

Авторитетное испанское спортивное издание As выпустило статью под названием «От насмешек в „Барселоне“ до царя РПЛ». Данный текст посвящён форварду «Зенита» Малкому.

«Малком стал настоящим царём РПЛ. Самооценку футболиста подняла золотая медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Сейчас бразилец оставил позади ситуацию в «Барселоне» и показал лучшую версию себя. Именно по этой причине прошлой зимой его хотел приобрести «ПСЖ», но не получил согласия «Зенита», — говорится в тексте As.

Малком присоединился к «Зениту» летом 2019 года, перейдя в российский клуб из «Барселоны» за € 40 млн. В составе санкт-петербуржцев он стал трёхкратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также один раз завоевал Кубок страны.

В 26 матчах нынешнего сезона РПЛ Малком отметился 22 забитыми мячами. Рекорд чемпионата России принадлежит Олегу Веретенникову — 25 голов. Стоит отметить, что до конца сезона-2022/2023 «Зениту» осталось провести пять матчей.

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