«Малком — царь РПЛ». Испанские СМИ восхищены нападающим «Зенита»

«Малком стал настоящим царём РПЛ. Самооценку футболиста подняла золотая медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Сейчас бразилец оставил позади ситуацию в «Барселоне» и показал лучшую версию себя. Именно по этой причине прошлой зимой его хотел приобрести «ПСЖ», но не получил согласия «Зенита», — говорится в тексте As.