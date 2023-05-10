$76.82-1.7984.91-2.09

Daily Mail: в «ПСЖ» нашли замену Месси

Клуб намеревается подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

В «ПСЖ» нашли замену Месси
© ФК "Кристал Пэлас"

Французский «ПСЖ» заинтересован в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, в парижском клубе рассматривают Олисе в качестве замены аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 37 матчах в составе «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Стоимость игрока оценивается в 27 млн евро.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий