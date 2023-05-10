В «ПСЖ» нашли замену Месси

Как информирует источник, в парижском клубе рассматривают Олисе в качестве замены аргентинскому футболисту Лионелю Месси , который с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 37 матчах в составе «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.