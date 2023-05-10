$76.82-1.7984.91-2.09

Бывший футболист "Спартака" Мостовой об игроке "Зенита" Малкоме: сейчас он царь в России

Бывший футболист футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался об игроке петербургского "Зенита" Малкоме, передает Legalbet.

Мостовой назвал игрока "Зенита" царём
© ФК "Зенит"

"Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли. Он очень сильный футболист, я это всегда говорил", - сказал Мостовой.

Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен".

Ранее журналист испанской газеты AS Пабло Фуэнтенебро выпустил статью о форварде "Зенита" Малкоме под названием "От насмешек в "Барселоне" до царя России".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий