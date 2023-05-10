Мостовой назвал игрока "Зенита" царём

Бывший футболист "Спартака" Мостовой об игроке "Зенита" Малкоме: сейчас он царь в России
Бывший футболист футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался об игроке петербургского "Зенита" Малкоме, передает Legalbet.
"Малком сейчас царь в России (смеется). Значит, пора возвращаться и проявить себя в Испании, чтобы там так называли. Он очень сильный футболист, я это всегда говорил", - сказал Мостовой.
Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
В январе сообщалось, что серьезный интерес к игроку проявляет французский "Пари Сен-Жермен".
Ранее журналист испанской газеты AS Пабло Фуэнтенебро выпустил статью о форварде "Зенита" Малкоме под названием "От насмешек в "Барселоне" до царя России".